Duzentos soldados franceses partem rumo ao Líbano Duzentos soldados franceses saíram nesta segunda-feira do porto de Tolano (sudeste da França) rumo ao Líbano para preparar a chegada e o posicionamento de outros 700 companheiros da Força Interina da ONU para o Líbano (Finul) até o dia 15. A bordo do navio de transporte militar "Foudre" embarcaram também 130 veículos militares, principalmente caminhões e veículos 4x4, assim como contêineres com munição, indicou uma fonte da Prefeitura marítima de Tolano. A fonte acrescentou que os outros 700 militares franceses que seguirão os que partiram nesta segunda-feira, o farão nos próximos dias, majoritariamente por via aérea. Treze carros de combate "Leclerc" e a artilharia pesada serão enviados ao Líbano no final desta semana em navios militares. A França tinha enviado ao Líbano no final de agosto de forma urgente 200 soldados, que se somaram a outros 200 que já estavam na Região. No total, a França enviará 2 mil militares à Finul, cujo comando será de um general francês até fevereiro. O Parlamento francês debaterá o envio de soldados ao Líbano em uma sessão extraordinária prevista para a próxima quinta-feira.