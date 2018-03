É cedo para falar em conseqüências para o Brasil, diz Lampreia O ex-ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, disse há pouco que ainda é cedo para avaliar as consequências para o Brasil dos ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. "Esses efeitos vão depender de como o conflito será conduzido e de como afetará as populações civis", afirmou. No que diz respeito ao comércio exterior brasileiro, Lampreia disse que nesse caso os efeitos vão depender da "eficácia e da rapidez" dos ataques norte-americanos. Ele lembrou que um conflito prolongado poderá ter efeitos negativos sobre a economia mundial, provocando uma recessão que deverá afetar as exportações brasileiras.