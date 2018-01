É cedo para falar em reconstrução do Iraque, diz Bruxelas Emma Udwin, porta-voz do comissário europeu de Relações Exteriores, Chris Patten, afirmou hoje que ainda "é muito cedo" para que a Europa fale de "projetos concretos" para o período pós-conflito no Iraque, excluindo o tema da agenda do encontro entre autoridades européias e o secretáio de Estado norte-amerciano, Colin Powell, na próxima quinta-feira, em Bruxelas. Será um encontro para escutar os americanos e "compreender melhor o que eles têm a dizer", disse Emma, acrescentando ser "um sinal positivo a continuação das discussões durante o conflito, mesmo que essa reunião não vá mudar as decisões". Os líderes europeus fecharam um acordo durante a última Cúpula de Bruxelas, 20 e 21 de março, sobre a necessidade de colocar a ONU como protagonista do cenário internacional, dentro do quadro de reconstrução do Iraque. De maneira geral, "Powell parece querer tratar diferentes questões, levando em conta o que se desenhará após a guerra", indicou Reijo Kempinnen, porta-voz da Comissão Européia. Os quinze vão reiterar, segundo Kempinnen, "a preocupação primodial com o papel-chave que as Nações Unidas" devem desempenhar no Iraque depois da guerra. Colin Powell terá encontros com homólogos comunitários e dos países membros da Otan, mas somente a reunião com a tróika da UE (chanceler europeu, Javier Solana, o ministro grego de relações exteriores, Georges Panpandreóu, e o comissário europeu de relações exteriores, Chris Patten) está confirmada. Outras reuniões serão confirmadas durante o dia, mas todas devem acontecer na sede da Aliança Atlântica, por "razões de segurança", indicam fontes comunitárias. A agenda esboçada até o momento é a reunião com a tróika européia pela manhã, depois, um almoço com ministros homólogos europeus e da Otan, que estiverem presentes a Bruxelas, e a parte da tarde será dedicada a reunião extraordinária do Conselho do Atlântico Norte, a mais alta instância política da Otan. Vários ministros de relações exteriores, entre eles, o francês Français Dominique de Villepin e o alemão l´Allemand Joschka Fischer, deverão estar na cidade, nesta quinta-feira, para participar de uma sessão da Convenção sobre o futuro da Europa, presidida por Valéry Giscard D´Estaind. Veja o especial: