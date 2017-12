É confirmada a gravidez da princesa Kiko no Japão A Agência da Casa Imperial do Japão anunciou, nesta terça-feira, que a princesa Kiko está grávida. O anúncio da gravidez de Kiko, noiva do segundo filho do Emperador Akihito, chega quando o governo planeja se deixará uma mulher chegar ao Trono de Crisântemo do Japão pela primeira vez em dois séculos, em uma tentativa de mudar clima de crise da sucessão. O dirigente da agência Shingo Haketa disse que tanto o imperador Akihito quanto a imperatriz Michiko estão radiantes com a gravidez de Kiko. Kiko, a esposa do príncipe Akishino, têm duas filhas. O príncipe sucessor do trono, Naruhito, tem uma filha com sua esposa, a princesa Masako.