É grave estado de palestino ferido na Basílica O prefeito de Belém, Hanna Nasser, confirmou para a Ansa que está em condições gravíssimas o palestino ferido por um franco-atirador enquanto fazia seu turno de vigilância no interior da Basílica da Natividade. Nasser acrescentou que se está tentando permissão para a entrada de uma ambulância no complexo para transferir o ferido para um hospital. Algumas fontes haviam dito que o homem teria morrido, mas a notícia foi desmentida não só pelo prefeito como também por um religioso que se encontra no interior da basílica. Testemunhas que se encontravam nos arredores assseguraram ter escutado "quatro ou cinco disparos". Segundo os porta-vozes militares israelenses, os soldados que rodeiam a basílica não estão autorizados a abrir fogo. Na igreja estão entrincheirados mais de 200 palestinos, alguns dos quais armados, além de entre 40 e 60 religiosos.