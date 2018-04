E-mail que ameaça derrubar premiê australiano é 'falso', diz polícia

A polícia australiana disse nesta segunda-feira que a recente polêmica que vinha ameaçando o cargo do primeiro-ministro, Kevin Rudd, foi iniciada por um e-mail falso.

A falsa mensagem havia sido enviada ao chefe do Tesouro australiano em nome do gabinete do premiê, supostamente para facilitar um empréstimo oficial à concessionária de veículos de um amigo de Rudd.

Quando a notícia sobre a mensagem veio a público na Austrália, o líder da oposição, Malcolm Turnbull, disse que o e-mail era um abuso de poder por parte do primeiro-ministro, que deveria renunciar.

Nesta segunda-feira, entretanto, a polícia afirmou que o e-mail é falso.

"Resultados preliminares da perícia indicam que o referido e-mail no centro desta investigação foi criado por uma pessoa ou por pessoas que não o suposto autor do e-mail", afirmou a polícia federal australiana em um comunicado.

Mas nem por isso o escândalo, o maior teste do premiê Rudd no cargo, deixou de acirrar os ânimos. Em uma sessão parlamentar tanto o governo quanto a oposição exigiram renúncias.

O primeiro-ministro, que havia pedido ao líder da oposição que comprovasse a validade do e-mail, disse que o adversário "não tem agora alternativa senão sair a público, pedir desculpas e renunciar".

"Não pode haver ofensa mais grave na vida pública de um político do que sair espalhando notícias na imprensa sobre um documento que é falso com o objetivo de derrubar seu oponente político", declarou.

No entanto, Malcolm Turnbull voltou ao ataque, classificando a atitude de Rudd como um "chocante abuso de poder". Partidários da oposição continuaram a pedir a renúncia tanto de Rudd quanto o do ministro do Tesouro, Wayne Swan.

A imprensa australiana está chamando o caso de "Utegate", já que o dono da concessionária em questão, John Grant, havia emprestado a Rudd uma "ute" – uma picape de dois lugares – para ser usada em seu domicílio eleitoral. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.