E o Big Ben escapou por pouco... No dia 11 de setembro passado, Osama bin Laden estava preparado para fazer "uma demonstração de força global" da Al Qaeda. O plano do xeque terrorista era atacar, além do World Trade Center, em Nova York, e o Pentágono e a Casa Branca, em Washington (atentado que falhou), também a sede do Parlamento britânico, em Londres. Terroristas planejavam seqüestrar um avião de passageiros e lançá-lo contra a torre do Parlamento britânico, destruindo o Big Ben, o relógio que é um dos principais símbolos de Londres. A revelação foi feita ontem, em entrevista às redes de tevê americanas CNN e CBS, pelo escritor Rohan Gunaratna, pesquisador do Centro de Estudos sobre Terrorismo e Violência Política, da Universidade de St. Andrews, na Escócia. Segundo Gunaratna, que baseou a revelação em informações obtidas de fontes de serviços secretos ocidentais, no dia 11 de setembro um grupo de integrantes de uma célula da Al Qaeda aguardava, no aeroporto londrino de Heathrow, embarque em um avião que seria seqüestrado e lançado contra o Big Ben. Isso só não aconteceu porque houve um atraso nos planos da Al Qaeda com relação aos horários dos vôos dos Boeings seqüestrados nos Estados Unidos. Logo depois que os Boeings foram lançados pelos terroristas suicidas contra o WTC e o edifício do Pentágono e o outro avião caiu na Pensilvânia, os aeroportos dos EUA e de numerosos outros países foram fechados, o que impediu o vôo do aparelho que a Al Qaeda havia escolhido para ser arremessado contra o Big Ben, em Londres. "Os aviões permaneceram em terra no aeroporto de Heathrow. Os terroristas da Al Qaeda não tiveram como embarcar. Felizmente, com o nível de alerta o atentado contra o Parlamento britânico foi evitado", disse Gunaratna. Segundo o especialista, o terrorista encarregado de assumir o controle do avião na Inglaterra foi preso posteriormente, na Índia, e só com os interrogatórios a que foi submetido se soube que ele havia freqüentado escolas de pilotagem na Grã-Bretanha, Austrália e EUA. Soube-se também que ele havia recebido dinheiro da Al Qaeda desde aquela época. Gunaratna, autor do livro Inside Al Qaeda (Por dentro da Al Qaeda), contou que, além de documentos de serviços secretos, teve acesso a fontes ligadas ao grupo terrorista. Leia o especial