É o maior atentado terrorista desde Oklahoma Os EUA estão sendo alvo do maior ato terrorista. Não se sabe o número de vítimas, mas tudo indica que é maior do que o atentado de Oklahoma, com 168 vítimas. O avião que se chocou com uma das torres do prédio do World Trade Center era um 767, da American Airlines, que havia decolado de Boston. Segundo o FBI, o avião havia sido seqüestrado em Boston. A aeronave tem capacidade para mais de 200 passageiros. Não se sabe quantas pessoas tinham no avião. O presidente Bush, que estava na Flórida no momento do acidente, está retornando a Washington. A Bolsa de Nova York suspendeu as operações. Toda a área onde localiza-se os dois edifícios está fechada.