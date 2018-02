'É preciso pensar na Itália, não em si'

Qual será o seu primeiro passo no Parlamento italiano?

Sentar com as lideranças da coalizão de centro-esquerda. Este não é um mandato só meu, é um mandato do partido, então quero ouvir deles quais serão os comprometimentos. Precisamos tentar achar soluções para as demandas na América do Sul, das pessoas que nos elegerem.

Como o senhor vê o impasse político após as eleições?

Como um dos 315 senadores eleitos, tenho a preocupação de devolver estabilidade, credibilidade para as instituições republicanas da Itália. O país atravessa um momento delicado e terei de me envolver na busca de soluções para resgatar a estabilidade econômica e política do país. Há um grupo da sociedade que votou em Bersani, outro no Berlusconi, outro no Beppe Grillo e um que votou no Monti. O equilíbrio foi tão grande que esse é o recado a ser entendido: os líderes desses partidos precisam sentar na mesma mesa e pensar na Itália e não cada um em si.

E o voto antipolítico?

Os 25% das pessoas que deram esse voto de protesto não podem ser desconsiderados. Eles estão dizendo 'reformulem a política'. O papel do Grillo agora seria entender o voto que ele teve, sentar no Congresso e ajudar a construir a reforma pedida por aqueles que votaram nele. Por outro lado, temos uma questão mais grave: a não participação no processo eleitoral. Dos italianos que tinham direito de votar, 45% não compareceram. O não voto é mais grave do que o voto de protesto, pois demonstra a perda da credibilidade da sociedade no processo político.

E como o senhor pode contribuir para melhorar a situação econômica na Itália?

Somos 80 milhões de ítalos-descendentes espalhados pelo mundo. Se todos pudessem visitar a Itália, por exemplo, o turismo, que é um dos principais produtos italianos, seria muito valorizado. É uma economia forte que você pode gerar.