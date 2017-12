É preciso "se preparar para outro turno" contra o Hezbollah, diz ministro de Israel O ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, advertiu neste domingo na reunião semanal do Conselho de Ministros que as Forças Armadas devem se preparar "para um segundo turno" contra a milícia xiita libanesa do Hezbollah, informaram fontes do Governo. Peretz, líder do Partido Trabalhista, ressaltou que Israel deve permitir o posicionamento do Exército libanês no sul do país, ao longo da fronteira, mas apenas se seus efetivos forem acompanhados por uma força multinacional. Após conseguir um cessar-fogo entre as duas partes, a ONU se comprometeu a cooperar com o Exército libanês para que este exerça sua soberania no sul, em vez dos milicianos do Hezbollah. Por isso, a instituição decidiu aumentar de 2 mil para 15 mil seus efetivos na fronteira entre o Líbano e Israel, uma meta cuja concretização ainda parece distante. O comandante das Forças Armadas de Israel, general Dan Halutz, afirmou aos ministros de Estado: "Ganhamos por pontos, não por nocaute" na guerra contra o Hezbollah. A oposição parlamentar lembrou ao general que os dois soldados israelenses capturados por milicianos do Hezbollah - fato que detonou o conflito, cujo fim foi acertado há menos de uma semana pela resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, após 33 dias de hostilidades - ainda não foram recuperados. Além disso, legisladores da direita nacionalista disseram que os milicianos continuam mantendo arsenais de foguetes e mísseis - quase 4 mil foram disparados contra a população do norte de Israel. Halutz, fortemente criticado por sua atuação à frente das Forças Armadas durante os confrontos, prometeu aos ministros que todas as queixas e protestos, especialmente dos reservistas, serão atendidas, pois não há "nada para ocultar". Em referência à comissão que designou o ministro Peretz para estudar o comportamento das Forças Armadas, Halutz disse que "até o último soldado" será investigado, inclusive ele mesmo. A comissão, que realiza sua primeira reunião neste domingo, terá três semanas para apresentar seu relatório - que não incluirá a atuação pessoal de membros do Governo - e suas conclusões. A maioria dos membros do Governo do primeiro-ministro Ehud Olmert também justificou a operação da Unidade de Observação do Estado-Maior, na madrugada de sábado, nas imediações da cidade de Baalbek, no Líbano, "para impedir a transferência de armas" aos milicianos do Hezbollah. A maioria dos ministros destacou, contrariamente à opinião do Governo libanês e do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que a operação não foi uma violação do cessar-fogo por parte de Israel. O ministro de Turismo, Isaac Herzog, disse aos jornalistas que "o Líbano não cumpriu a maioria das condições da resolução 1701", que foram estipuladas pelos dois países envolvidos no conflito e possibilitaram o cessar-fogo com o Hezbollah. O grupo xiita, que segundo essa resolução teria que deixar de operar paralelamente ao Exército do Líbano, continua recebendo armas e munição, "portanto, Israel tem o direito e o dever de atuar contra ele" para se defender, acrescentou Herzog. "Nós não violamos a resolução 1701, pois contém ordens muito claras, como impedir a transferência de armas ao Hezbollah pela Síria e pelo Irã. Isto é visto como algo tão grave que o Conselho de Segurança ordenou o embargo, o que deve ser aplicado", ressaltou. As exigências do Líbano contra Israel "são absurdas", segundo o ministro de Comunicações, Meir Sheetrit. "Dizem que não têm intenções de desarmar o Hezbollah, que aceitam que a milícia esconda suas armas e não impedem que continue recebendo-as. O que devemos fazer, fechar os olhos?", perguntou.