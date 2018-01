É preciso unificar a luta contra extremistas

Os ataques terroristas de 13 de novembro em Paris, que atingiram o coração da França e da Europa como um todo, trouxeram a ameaça extremista representada pelo Estado Islâmico (EI) para o topo da agenda de política externa europeia. Na minha opinião, a resposta adequada a esses ataques não é trancar as portas e fortificar as janelas. Abandonar o modo de vida europeu, renunciar ao tipo de sociedade aberta que o bloco tem é entrar no jogo dos terroristas.

A resposta da União Europeia (UE) tem de ser, antes de mais nada, política: mais vigilância interna e uma cooperação mais intensa com as autoridades de segurança dos parceiros do bloco. Nós, no Ocidente, precisamos mostrar determinação no combate à exclusão social que cria alienação. Isso significa intensificar nossos esforços para integrar muçulmanos e imigrantes de todos os níveis. Ao mesmo tempo, temos de enfrentar o EI nos lugares onde ele nasceu: Iraque e Síria.

Na noite dos ataques em Paris, a Alemanha prometeu à França que se manteria ao seu lado. Decidimos recentemente que nossa responsabilidade de manter tal promessa inclui uma contribuição militar no combate ao Estado Islâmico.

Sabemos que o terrorismo não pode ser derrotado somente com bombas. Mas sabemos também que a ameaça representada pelo EI não será eliminada sem os recursos militares e, se o grupo não for enfrentado militarmente, depois de um ano talvez nada mais reste como base para encontrar uma solução política para a Síria ou o Iraque.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente, passei dois dias no Iraque. No ano passado, o Estado Islâmico perdeu um quarto do território que controlava. No entanto, a tarefa mais difícil neste confronto está adiante. Três componentes são cruciais para o sucesso da nossa estratégia política.

O primeiro é apoiar aqueles que estão enfrentando o EI. A decisão da Alemanha, há alguns meses, de fornecer armas e munição para os peshmergas comporta riscos, mas foi correta. Em novembro, graças também ao apoio alemão, os peshmergas libertaram a cidade de Sinjar, onde o Estado Islâmico perpetrou terríveis massacres contra membros da comunidade yazidi. O avanço do EI não seria contido sem os ataques aéreos dos aliados.

Segundo, sabemos por conflitos anteriores como é importante restaurar a confiança da sociedade em áreas libertadas do EI. Para isso, estamos investindo na estabilização dessas regiões, reconstruindo as forças policiais, escolas, redes elétricas e o abastecimento de água. Graças ao auxílio alemão, mais de 150 mil pessoas retornaram a seus lares depois de a cidade de Tikrit ter sido libertada.

O terceiro componente é o mais difícil de colocar em prática, mas é o mais importante. No longo prazo, os conflitos e o caos que permitiram ao Estado Islâmico se expandir somente serão vencidos se os grupos populacionais no Iraque e na Síria compartilharem de uma mesma perspectiva política.

No Iraque, o primeiro-ministro Haider al-Abadi iniciou um corajoso programa de reformas que dará maior participação política aos sunitas. Na Síria, este processo político ainda deve demorar, mas temos de fazer todo o possível para seguir nesta direção.

A política externa alemã está na vanguarda desses esforços. Mantive inúmeras conversações (muitas vezes difíceis) em Riad, Teerã, Ancara, Beirute, Amã e Viena, no ano passado, com o objetivo de pôr fim às divisões entre os países da região – e assim refrearem suas forças que combatem entre si na Síria.

Estou animado pelo fato de que, pela primeira vez em quase cinco anos de guerra civil, conseguimos trazer todos os Estados-chave para a mesa de negociação em Viena e concordamos com um plano de cessar-fogo e com um processo de transição política. É muito cedo para comemorar, mas, enfim, obtivemos um consenso mínimo – compartilhado não somente por Rússia e Estados Unidos, mas também por Irã e Arábia Saudita, sobre como proceder para encerrar o conflito na Síria. A reunião dos grupos de oposição sírios em Riad, este mês, foi o primeiro passo nessa direção.

Será um caminho longo e árduo até alcançarmos um acordo político e o resultado não está inteiramente em nossas mãos. Alguns dos parceiros que têm de participar de um acordo defendem interesses muito distintos dos nossos. Alguns estão em grande desacordo entre si.

No entanto, lamentar a complexidade da situação na Síria não é substituto para a ação. O fato de algumas realidades políticas não se enquadrarem no padrão amigo ou inimigo não é desculpa para recuar e esperar até os antagonismos e conflitos da região se resolverem por si sós – ou até não existirem mais instituições ou um Estado sírio para salvar.

As negociações bem-sucedidas para controlar o programa nuclear do Irã mostraram que uma diplomacia persistente e de total confiança pode funcionar. Na Líbia, com um diplomata experiente liderando as conversações realizadas sob os auspícios das Nações Unidas, temos a oportunidade de encontrar um caminho político para restaurar um Estado ordenado.

Como autoridades políticas estrangeiras, temos de encarar a realidade com todas as suas incerteza e assumir a responsabilidade por nossas ações e nossa inação, mesmo quando não existem garantias de sucesso. Não conseguiremos conter o EI e a ameaça apresentada pelo terrorismo islâmico erguendo uma ponte levadiça. O que precisamos é de persistência e de uma estratégia política que envolva um engajamento militar, humanitário e diplomático. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

* É ministro das Relações Exteriores da Alemanha