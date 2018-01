É provável que voz de fita seja de Bin Laden, diz CIA A CIA determinou que a voz atribuída a Osama bin Laden em sua mais recente gravação em vídeo é provavelmente autêntica. A revelação foi feita por um funcionário da CIA que não quis se identificar. Ele disse que análises técnicas levaram os especialistas a tal conclusão. Mas também afirmou que as análises não são conclusivas. Não há referências na gravação sobre quando a possível voz de Bin Laden foi gravada. Anteriormente, a CIA já havia confirmado a autenticidade da voz do vice de Bin Laden na Al-Qaeda, Ayman AL-Zawahri. O presidente George W. Bush disse quinta-feira que a análise da fita nos "lembra a continuação da guerra contra o terrorismo; sua retórica é feita para intimidar e criar medo". Bush reafirmou que a "guerra contra o terror" vai continuar. "Nós vamos nos manter no caminho até termos atingido nossos objetivos e desmantelado as organizações terroristas", disse o presidente dos EUA.