E quando Kadafi cair, o que faremos?

Os rebeldes líbios deixaram claro que qualquer proposta de cessar a luta e pôr fim a sua batalha contra o governo líbio terá de incluir a destituição de Muamar Kadafi. O presidente americano Barack Obama, com o presidente francês Nicolas Sarkozy e o premiê britânico David Cameron, pediram repetidas vezes a remoção do ditador. O objetivo é claro. E o futuro da Líbia está sendo determinado por uma guerra civil em que, indiscutivelmente, há participação americana.

Num discurso proferido no mês passado na Universidade Nacional de Defesa, o presidente Obama distinguiu cuidadosamente a atitude do governo na Líbia da experiência americana no Iraque. Referindo-se à derrubada de Kadafi pela força, ele afirmou: "Em poucas palavras, nós tomamos esse caminho no Iraque... Mas a mudança de regime ali levou oito anos, milhares de vidas americanas e iraquianas, e quase US$ 1 trilhão. Isso não é algo que possamos repetir na Líbia." Em primeiro lugar, não está claro se o presidente terá o luxo de conseguir seus objetivos políticos sem a aplicação de mais força. Mais importante, a declaração do presidente reflete uma incompreensão básica que pode ter implicações sérias no futuro.

A mudança de regime no Iraque não levou oito anos. Ela foi realizada numa questão de semanas. O que consumiu oito anos foram os efeitos da mudança de regime: o processo ainda em curso de transformar o Iraque numa sociedade democrática autônoma e razoavelmente segura. A parte mais difícil vem após uma mudança de regime. Não reconhecer isso traz uma questão: o que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e outros farão se houver sucesso no objetivo político de mostrar a porta da rua a Kadafi?

Seria maravilhoso, por certo, se a liderança de transição se revelasse uma coleção de Thomas Jeffersons e Edmundo Burkes que rapidamente moldariam uma Constituição que incorporasse liberdade e direitos civis para todos. O que temos agora, porém, por mais corajosa e comprometida que a oposição líbia possa ser, é uma coleção de ex-autoridades do regime, intelectuais de Benghazi não eleitos e dissidentes expatriados que retornaram ao país.

Precisamos admitir a possibilidade de que a saída de Kadafi seja seguida por uma resistência violenta persistente de seus apoiadores ou acertos de contas sangrentos pelos rebeldes vitoriosos. O poder persistente das forças de Kadafi um mês depois do início da intervenção da Otan sugere que a luta atual, vista por muitos como "democrata versus opressor", pode ter uma base tribal mais profunda. E com as armas hoje acessíveis a todos por causa dos esconderijos de armamentos a que ambos lados tiveram acesso, uma segunda rodada tribal poderia ser de fato tenebrosa.

Nos dias que se seguiram à queda de Saddam Hussein, saques e tumultos rapidamente degeneraram em insurgência. Essa possibilidade não pode ser excluída na Líbia. Embora o Egito esteja progredindo numa transição relativamente ordeira para uma sociedade civil, esse processo vem sendo supervisionado por um corpo militar poderoso que gerenciou a saída do poder de Hosni Mubarak e aplicou uma estrutura disciplinada para estabelecer instituições mais democráticas.

O sucesso no Egito não está garantido, e o Exército poderá vacilar em seu papel autonomeado, mas trata-se de um país com forte identidade nacional, uma história nacional e instituições sólidas.

Se Kadafi cair, será porque seu Exército e todos as outras instituições existentes de poder nacional - por mais corruptas que possam ser - quebraram. Nesse estágio, é difícil perceber que instituição nativa sobrevivente poderá gerir uma transição de governança na Líbia.

Podemos achar que a saída de Kadafi termina a missão. Os otimistas podem apontar o fato de que a Líbia é, étnica e religiosamente, mais homogênea do que, por exemplo, o Iraque. Mas ela também é mais tribal que a maioria das sociedades árabes. Por brutal que tenha sido, Kadafi ainda tinha de respeitar a dinâmica tribal para sustentar seu regime. Estarão os Estados Unidos confiantes de que a narrativa hoje dominante, de democratas versus opressor, continuará valendo? Não será ela superada por outras latentes como tribo versus tribo, possuidores versus despossuídos, ou, pior, islâmicos versus "cruzados"? Se desordem e descontrole se instalarem após a deposição de Kadafi, as organizações humanitárias estarão preparadas para permanecer de prontidão enquanto o sangue da retaliação é derramado; ou a anarquia reinar; ou a sociedade se desintegrar, ou surgirem fome, doenças e um refúgio terrorista? Seja qual for a visão sobre a sabedoria da coalizão na Líbia, a prudência sugere que se comece a fazer um plano sério em caso de vitória - incluindo quais esforços, recursos e tempo serão requeridos. /

TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

MICHAEL CHERTOFF FOI SECRETÁRIO DE SEGURANÇA NACIONAL DOS EUA DE 2005 A 2009; MICHAEL HAYDEN FOI DIRETOR DA CIA DE 2006 A 2009 E DIRETOR DA AGÊNCIA DE SEGURANÇA NACIONAL DE 1999 A 2005