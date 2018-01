"É um acerto de contas com a Espanha", diz Al Qaeda O jornal árabe Al-Quds Al-Arabi confirmou que o escritório em Londres recebeu um e-mail da organização terrorista Al-Qaeda assumindo a autoria dos ataques terroristas de hoje em Madri. A mensagem, de cinco páginas, é assinada pela Brigada Abu Hafs al-Masri. O texto diz que um "esquadrão da morte" da organização "penetrou um dos pilares da aliança para a cruzada, a Espanha". "Isso é parte de um acerto de contas com a Espanha, participante da cruzada e aliada da América em sua guerra contra o Islã". Dirigindo-se ao primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, o documento questiona: "Aznar, onde está a América? Quem vai proteger você, o Reino Unido, o Japão, a Itália e outros de nós?" O texto também faz referência a uma unidade da política italiana que integra as forças de ocupação do Iraque: "Quando atacamos as tropas italianas em Nassiriyah e enviamos a vocês e à América um ultimato para que se retirassem da aliança anti-Islã, vocês não entenderam a mensagem. Agora, nós a tornamos clara e esperamos que desta vez vocês a entendam". O e-mail diz ainda: "Nós, das brigadas Abu Hafs, não sentimos tristeza pelos chamados civis. É OK para vocês matar nossas crianças, mulheres, idosos e jovens no Afeganistão, no Iraque, na Palestina e na Caxemira? E é proibido que nós matemos os seus?" Leia mais França eleva nível de alerta antiterrorismo Al Qaeda assume atentados em Madri, diz TV dos EUA Polícia de Madrid encontra pistas envolvendo árabes "Vi o horror", diz testemunha dos atentados em Madri 11 de março vira dia das vítimas do terrorismo na Europa Atentados derrubam bolsas européias; Madri cai 2,18% ETA não cometeu atentados, garante político basco Jornais espanhóis abrem acesso via Web para noticiar atentado Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri