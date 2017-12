"É um triste dia para a América", diz Bush sobre morte de Reagan A porta-voz da Casa Branca Claire Buchan disse que o presidente George W. Bush recebeu a notificação da morte do ex-presidente Ronald Reagan por volta das 16:10 em Paris. "É um triste dia para a América", disse Bush através de um comunicado. Em Washington, a bandeira americana foi hasteada a meio-pau na Casa Branca. Segundo Bush, Reagan "deixa uma nação restaurada por ele e um mundo que ele ajudou a salvar". O presidente americano deve retornar neste domingo aos Estados Unidos para prestar uma homenagem ao ex-presidente e preparar a cúpula do G-8 em Sea Island, na Geórgia. » Ronald Reagan morre aos 93 anos » Thatcher lamenta morte do "querido amigo"