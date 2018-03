Eagleburger: Palin ainda não está pronta para o cargo O ex-secretário de Estado Lawrence Eagleburger disse ontem que a candidata à vice-presidência pelo Partido Republicano, Sarah Palin, não está pronta para governar o país em uma crise, mas poderia tornar-se "adequada" para a função. Eagleburger apóia a chapa do republicano John McCain na disputa pela Casa Branca. Para o ex-secretário, vários dos ex-vice-presidentes não estavam preparados para assumir o poder quando assumiram o posto. "Dê a ela algum tempo no cargo e eu acho que a resposta viria, ela seria adequada", afirmou Eagleburger. O nome do ex-secretário é freqüentemente citado por McCain entre seus apoiadores. Em seguida, Eagleburger admitiu que a governadora do Alasca "não seria um gênio para o trabalho", mas conseguiria lidar com a situação. Porém ele também disse esperar que não seja necessário que ela assuma o poder. Eagleburger foi secretário de Estado durante o governo do presidente George H. W. Bush. Questionado sobre o comentário, McCain contemporizou. "Larry nunca teve a chance de conhecer Sarah", disse ele na emissora ABC.