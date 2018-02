EAU pedem investigação sobre morte de líder do Hamas

"Os EAU estão profundamente preocupados com o fato de que passaportes de aliados próximos, cujos cidadãos atualmente possuem concessões de vistos preferenciais, foram usados ilegalmente para cometer esse crime", disse Gargash em um comunicado. O chefe de polícia de Dubai, general Dahi Khalfan Tamim, tem acusado o serviço secreto israelense Mossad pelo crime.

"O abuso de passaportes é uma ameaça global e afeta a segurança nacional dos países, bem como a segurança pessoal dos viajantes", afirmou o ministro de Relações Exteriores dos EAU, o xeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, no mesmo comunicado.

As autoridades dos EAU e de Dubai disseram que continuam examinando eventos que levaram à morte de Mahmoud al-Mabhouh e seus desdobramentos. As autoridades também afirmaram que permanecem em contato com os governos europeus envolvidos no caso e citaram Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha e Áustria.