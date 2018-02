Ebola: paciente de NY tinha febre menor que a divulgada O governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou que o médico norte-americano diagnosticado com ebola procurou as autoridades de saúde com uma febre menos intensa do que a divulgada pela mídia na quinta-feira. Segundo Cuomo, o paciente estava com 38ºC, e não 39,5ºC.