Ebola volta a matar no Congo O vírus letal Ebola voltou a atacar na República do Congo (ex-Zaire), matando 11 pessoas em uma floresta onde já foram registradas 120 mortes neste ano. "É claramente uma epidemia", disse o ministro da Saúde, Alain Moka, na capital Brazzaville. As mortes ocorreram em Mbomo, a 700 km ao norte de Brazzaville. Ainda não existe cura para o Ebola, que mata entre 50% e 90% dos doentes. O governo acredita que os últimos casos em Mbomo começaram depois que caçadores comeram uma espécie de porco selvagem. Entre 2001 e 2002, o Ebola matou 73 pessoas na África.