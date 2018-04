Economia alemã melhorou, diz Banco Central do país

"A perspectiva para a economia da Alemanha melhorou sensivelmente em direção ao fim do período reportado", afirmou o banco no boletim, embora a instituição tenha dito que os "riscos provenientes da crise da dívida soberana continuam".

O banco declarou, porém, que no primeiro trimestre deste ano os fatores externos pesarão novamente sobre a produção na maior economia da Europa. No entanto, "o estímulo cíclico poderá ganhar terreno" a partir do segundo trimestre, acrescentou a autoridade monetária.

Os comentários ocorrem após a economia da Alemanha recuar 0,2% no quarto trimestre de 2011, em termos ajustados, de acordo com dados preliminares do Escritório de Estatísticas do país (Destatis).

A "demanda dinâmica para a construção dará um forte ímpeto para a economia no futuro previsível", afirmou a banco central. Além disso, "o consumo privado deverá continuar a dar suporte para a economia". A instituição destacou que os riscos da renda vistos atualmente só serão limitados e, portanto, "a poupança não é a questão primordial no momento".

"A política monetária continuará muito expansionista, e a ampla liquidez garantirá taxas de juros muito baixas", afirmou o banco. As informações são da Dow Jones.