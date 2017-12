Economia da Califórnia é 5ª maior do mundo A Califórnia ultrapassou a França e se tornou a 5ª maior economia do mundo. No ano passado, o estado norte-americano foi superado economicamente apenas pelos Estados Unidos como um todo, Japão, Alemanha e Reino Unido, de acordo com dados divulgados pelo Grupo de Desenvolvimento Econômico de Los Angeles. Enquanto muitos se preocupavam com o impacto da crise energética no estado, o chefe do grupo, o economista Jack Kyser disse que a sobrevivência da economia anual é um bom barômetro da força da Califórnia. ?É um dado muito sólido e muito interessante de ser considerado no presente momento porque há muita gente pessimista sobre como ficará a Califórnia com a crise de energia?, afirmou Kyser. No ano passado, a Califórnia teve um PIB (Produto Interno Bruto) de US$ 1,330 trilhões enquanto a França teve um PIB de US$ 1,281 trilhões.