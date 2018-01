Economia da China deverá crescer 8% em 2002 A economia da China deverá crescer 8% em 2002, enquanto que o comércio exterior e os investimentos estrangeiros deverão atingir níveis recordes no mesmo período, disse hoje o responsável pela Comissão Estatal de Planejamento Econômico (CEPE), Zeng Peiyan. "Espera-se que o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano ultrapasse os 10 bilhões de yuans (US$ 1,2 trilhão), mais 8% do que no ano passado", disse Zeng numa coletiva de imprensa, organizada em paralelo ao 16º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC). As previsões do CEPE apontam para um crescimento maior do que o previsto anteriormente para este ano pelo governo e acima dos 7,3% registrados em 2001. Zeng informou também que o comércio exterior (importações mais exportações) da China deverá totalizar US$ 600 bilhões este ano, enquanto que os investimentos estrangeiros deverão ultrapassar os US$ 50 bilhões. Zeng descreveu o período desde 1989 - ano em que Jiang Zemin assumiu a liderança do partido - como "uma época dourada". "O melhor período de desenvolvimento na história da China", ressaltou. No discurso de abertura do Congresso do PCC, Jiang Zemin, exortou os chineses a trabalharem para quadruplicar o PIB até 2020. Para atingir este objetivo, a China precisa manter um crescimento anual, durante duas décadas, na ordem dos 7,5% a 8 0%.