Economia de Israel começa a recuperar-se em 2003 A economia israelense dá ligeiros sinais de recuperação, pela primeira vez em três anos, ao registar uma alta de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo os primeiros dados do Instituto de Estatística de Israel. A riqueza gerada por Israel baixou 1,1% em 2002, após ter recuado 0,9% em 2001. A subida do PIB em 2003 deve-se principalmente ao crescimento de 5,5% das exportações devido à reativação da economia mundial. No entanto, o PIB por habitante baixou 0,6% em 2003, tendo em conta um aumento da população de 1,8%, mais forte que o do PIB.