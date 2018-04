Economia dominará pauta de Xi nos EUA

Quando o vice-presidente da China Xi Jinping, o mais provável sucessor do comando do país, chegar à Casa Branca hoje, os líderes americanos buscarão nele pistas das futuras posições de Pequim em assuntos cruciais: das intenções militares chinesas à atitude do país em relação aos programas nucleares do Irã e da Coreia do Norte.

Mas nenhuma questão é mais importante - e, por enquanto, mais opaca - que a dúvida sobre o que Xi e a próxima geração de líderes chineses pretendem fazer com a economia de seu país, que ainda cresce rapidamente, mas mostra sinais de estresse e instabilidade estrutural, segundo especialistas no assunto.

O "tour" de Xi passará por Washington, uma cidade do Iowa e Los Angeles e ocorre em um momento de grande importância política nas relações sino-americanas. A competição econômica entre os dois países tornou-se tema recorrente nas primárias republicanas e o presidente Barack Obama tem engrossado seu tom sobre a política fiscal americana e o comércio chinês.

Nas reuniões com Xi, a pauta de Obama deverá incluir uma lista de exigências econômicas, como a redução de barreiras para o investimento americano no mercado chinês; a construção, na China, de uma economia orientada pelo consumo, que importaria mais produtos dos EUA; e uma maior rapidez na valorização do yuan em relação ao dólar.

Mais afável que Hu Jintao, Xi anunciará acordos comerciais com empresas americanas. Como todos os visitantes chineses, fará votos pela melhoria das relações sino-americanas, mas dificilmente aceitará publicamente os pedidos de Obama. / NYT