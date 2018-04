Economia dos EUA cria 175 mil empregos em fevereiro

LUCAS HIRATA, COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES, Agência Estado

O salário médio por hora subiu US$ 0,09, para US$ 24,31 por hora em fevereiro e o número médio de horas trabalhadas caiu para 34,2 horas. O setor privado criou 162 mil vagas em fevereiro. O setor público, por sua vez, gerou 13 mil vagas em fevereiro. O setor industrial dos EUA criou 6 mil empregos no mês passado.

O relatório pode ser volátil e sujeito a grandes revisões. Nos últimos três meses, a média de criação de empregos ficou em 129 mil por mês, ficando abaixo da média observada no ano passado de 189 mil por mês. Fonte: Dow Jones Newswires.