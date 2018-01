Economia é a principal preocupação dos americanos O temor do terrorismo permanece entre os americanos dois anos depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, embora sua principal preocupação agora seja a economia. Foi o que mostrou pesquisa realizada pelo Centro Pew de Pesquisas, indicando que cerca de 75% dos americanos estão convencidos de que o mundo é mais perigoso atualmente do que há uma década, por causa do terrorismo. Quando foi perguntado qual é o problema principal enfrentado pelo presidente dos Estados Unidos, George Bush, os consultados indicaram, em uma proporção de dois para um, que sua atenção deve privilegiar a economia, antes do terrorismo. No início deste ano, a preocupação relacionada ao terrorismo e à economia se dividia em partes iguais, segundo o Centro Pew. Andrew Kohut, diretor do Centro Pew de Pesquisas, afirma que, "embora o terrorismo tenha perdido relevância no panorama nacional, ainda existe uma considerável preocupação pela ameaça que ele representa". Acrescentou que esse temor é o principal fator que ajuda a apoiar os atuais gastos com a defesa do país e com a guerra global contra o terrorismo, lançada por Bush após os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington - foram mortas cerca de três mil pessoas. A pesquisa indicou também que 58% dos americanos temem que o país sofra outros atentados semelhantes aos de 11 de setembro. Outra pesquisa, divulgada pelo jornal Washington Post, mostrou que 69% dos americanos acreditam num envolvimento do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein nos atentados de 11 de setembro, embora até agora os EUA não tenham conseguido apresentar prova concreta sobre isso. Além disso, 82% dos consultados crêem que Saddam apoiou a rede terrorista Al-Qaeda.