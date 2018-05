Economia frágil reduz relevância de Caracas

"É a comparação entre o que deu certo, um país com uma política responsável, democrática, com uma imagem positiva, e uma Venezuela com resultados muito mais modestos. Chávez hoje já não é uma peça tão palatável", diz o professor da Universidade de Brasília Pio Penna Filho, doutor em relações internacionais.

Um dos maiores trunfos de Chávez, os recursos do petróleo investidos generosamente em países vizinhos - especialmente na América Central - já não são tão fartos, o que diminui ainda mais a influência do bolivarianismo.

"Mesmo que os preços internacionais do petróleo tivessem se mantido altos, não haveria condições de ele manter essa política por muito tempo. A Venezuela é um país com problemas sérios, que não conseguiu desenvolver nenhum outro setor. Era uma questão de tempo", afirma Penna Filho.

O sociólogo Argemiro Procópio, professor do Instituto de Relações Internacionais da UnB, lembra que Chávez usou essa política de "ajuda" na América Central, mas o encantamento por lá também arrefeceu.

Eleito em 2009, o presidente salvadorenho, Maurício Funes, fez questão de visitar o Brasil quatro dias depois da divulgação do resultado e declarou que seu exemplo era a "fórmula brasileira de governo".

Ao chegar ao poder, Funes disse que adotaria um modelo energético com base na tecnologia brasileira do etanol, fugindo da dependência dos hidrocarbonetos. Quando esteve em San Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma recepção de herói.

"A desideologização brasileira, com um discurso muito esquerdista, mas uma práxis muito pragmática, tem muito menos entraves externos, muito menos oposição", diz Procópio.

O sociólogo também acredita que o fracasso do chamado modelo bolivariano causou uma desilusão na América Latina. "Os países bolivarianos não estão bem. Não só a Venezuela, mas a Bolívia e o Equador também", diz. "Não está dando certo. Não é mais referência."