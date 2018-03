Economia francesa terá desempenho melhor, diz ministro A economia francesa terá um desempenho melhor do que as últimas previsões da Comissão Europeia apontaram porque a França deixou a austeridade de lado e se concentra em crescimento, disse neste domingo o ministro de Finanças do país, Pierre Moscovici. Ele descreveu o novo foco em crescimento econômico, em vez de na redução do déficit orçamentário, como um "ponto de virada" no desenvolvimento da União Europeia (UE) desde a criação do euro. "Vimos um fim a uma certa forma de ortodoxia financeira e um fim ao dogma da austeridade", afirmou, em entrevista a uma rádio europeia.