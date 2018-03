Economia Hong Kong pode entrar em recessão, dizem analistas

A economia de Hong Kong pode entrar em recessão no último trimestre deste ano por causa do impacto da crise financeira mundial, segundo diferentes economistas citados neste sábado pelo jornal local "South China Morning Post". "Existe a possibilidade de um crescimento negativo no quarto trimestre do ano e no primeiro trimestre de 2009, quando Hong Kong poderá entrar em recessão. Não estou otimista", disse o catedrático de economia da Universidade da Cidade de Hong Kong, Stephen Cheung. No último relatório econômico semanal, o Banco da China alertou que não haverá crescimento em Hong Kong nos últimos três meses do ano, e não descartou uma contração econômica. O analista do banco de Cingapura BNS Daniel Chan Po-Ming disse ao jornal que a crise afetará todos os setores da economia local. "Enfrentaremos uma queda das exportações, já que Hong Kong é um intermediário entre Europa e Estados Unidos, e também o afundamento dos mercados financeiros", afirmou. Os dados gerais das alfândegas de Hong Kong indicam um balanço preocupante: durante o mês de agosto, as exportações cresceram apenas 1,9%, quase 10 pontos a menos que em julho (11,1%). O próprio Secretário de Finanças do Governo de Hong Kong, John Tsang Chun-wah, advertiu que os fechamentos de alguns negócios em Hong Kong são apenas uma conseqüência do início do "tsunami" causado na ex-colônia britânica por causa da crise financeira mundial.