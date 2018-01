Economia japonesa cresceu 5,4% em último trimestre 2005 O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 5,4% em termos anuais no último trimestre de 2005, informou o Governo, que destacou a boa situação da economia japonesa. Em relação ao período julho-setembro, o crescimento real no Japão entre outubro e dezembro de 2005 foi de 1,3%, no quarto trimestre consecutivo de avanço. Esse 5,4% de crescimento anual é superior ao que tinham previsto os analistas do setor privado, que situavam a alta do PIB em 5,0% para outubro-dezembro. O PIB teve durante o ano de 2005, entre janeiro e dezembro, 2,7% de crescimento, no sexto ano consecutivo de aumento e o mais alto desde 2000, quando se situou em 2,8%. Com estes dados, parece previsível que o Governo consiga sua meta de conseguir pelo menos 2,7% de crescimento do PIB no ano fiscal 2005, que termina em 31 de março. Um porta-voz governamental explicou à agência Kyodo que, "embora tenha caído o investimento público (2,7%) e a despesa de capital entre as pequenas empresas, o consumo privado aumentou (0,9%)". O crescimento japonês anual no último trimestre deixou muito atrás o registrado no mesmo período em outras grandes economias do mundo, como os Estados Unidos (1,6% anual) ou os países da União Européia que compartilham o euro (0,3%).