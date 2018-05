Economia palestina está à beira da ruína, diz ONU

A economia palestina está à beira do colapso, cada vez mais dependente da comunidade internacional e quase toda controlada por Israel. O alerta é da ONU, que ontem divulgou um relatório sobre a economia dos territórios ocupados que aponta para uma queda de 6,6% do PIB, em 2006. Segundo o documento, os conflitos entre os diferentes grupos palestinos e, principalmente, os constantes bloqueios impostos por Israel às cidades palestinas causaram prejuízos de US$ 8,4 bilhões desde 2000 - que levaram a economia palestina a encolher cerca de 30% desde 1998. A infra-estrutura dos territórios está destruída. A crise é agravada pela falta quase total de contato comercial entre Gaza e Cisjordânia e pelas barreiras israelenses. O bloqueio impediu que as autoridades palestinas coletassem cerca de US$ 1,2 bilhão em impostos e taxas nos últimos cinco anos. O impacto social da crise é considerado ''''profundo'''' pela ONU. A renda per capta dos palestinos caiu em 15% em 2006 e o desemprego já chega a 30% da população. Mais da metade dos palestinos, 53%, vive com menos de US$ 1 por dia, uma taxa considerada ''''sem precedentes'''' desde o início do conflito israelense-palestino. A situação de ''''calamidade'''' nos territórios está causando ainda uma dependência cada vez maior da ajuda externa. Os palestinos são obrigados a importar quase tudo que consomem, principalmente de Israel. Não por acaso, o controle israelense sobre a economia palestina é praticamente total. O déficit na balança comercial palestina, por exemplo, é de 70% de seu PIB. A ONU sugere que as doações internacionais não sejam interrompidas e pede mais espaço para que as autoridades palestinas adotem políticas econômicas. Segundo o levantamento, os palestinos precisam urgentemente de US$ 900 milhões apenas para pagar salários e fazer o que resta do serviço público funcionar. Entre as recomendações, a ONU sugere maior foco no comércio, com novas rotas para escoar produtos para os mercados árabes e de Israel. Mas para isso, acordos de transporte terão de ser fechados com Tel-Aviv. Outra recomendação é a de diversificar a economia local, algo quase impossível diante do conflito com Israel. POBREZA EM NÚMEROS 30% de retração da economia palestina foram registrados desde 1998 53% dos habitantes vivem com menos de US$ 1 por dia