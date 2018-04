Economias dos EUA e da China estão no mesmo barco, diz Hillary A China depende da recuperação da economia norte-americana, e os dois países vão se recuperar ou cair juntos, disse domingo a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, durante visita a Pequim. "Não seria de interesse da China que não sejamos capazes de colocar nossa economia novamente em movimento", afirmou Hillary, em uma entrevista ao canal de televisão Dragon, com sede em Xangai, pouco antes de deixar Pequim. "De todo modo, ao continuar apoiando os instrumentos do Tesouro norte-americano, os chineses estão reconhecendo nossa interconexão. Verdadeiramente, vamos nos recuperar ou cair juntos. Estamos no mesmo barco, e por sorte estamos remando na mesma direção", declarou. A China é a maior garantidora da dívida norte-americana no mundo, e Hillary afirmou que seguir investindo é uma "decisão muito inteligente". "Primeiro, porque é um bom investimento, é um investimento seguro. Apesar dos desafios econômicos que os EUA estão enfrentando, os EUA têm uma boa reputação de estabilidade financeira", afirmou. "Segundo, porque nossas economias estão tão ligadas que os chineses sabem que para começar a exportar de novo ao seu maior, os EUA têm que tomar algumas medidas muito drásticas com seu plano de estímulo, e isso significa que faremos mais dívida", acrescentou.