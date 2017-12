Ecoterroristas são suspeitos de atentados nos EUA A polícia dos Estados norte-americanos de Washington e Oregon, no noroeste do país, atribuiu a ecoterroristas uma série de incêndios em viveiros onde se efetuavam trabalhos de engenharia genética. Os alvos dos responsáveis pelos atentados foram o laboratório de pesquisas de horticultura urbana da Washington State University de Seattle e um viveiro de álamos em Oregon. "Temos todas as provas: ambos incêndios devem ser atribuídos a grupos radicais de ambientalistas que se opõem firmemente à pesquisa sobre modificação genética dos cultivos de árvores", disse um porta-voz da polícia de Seattle.