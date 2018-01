Edifício de quatro andares desaba em Manhattan Um edifício de quatro andares localizado no nordeste de Manhattan, na área conhecida como Upper East Side, desabou na manhã desta segunda-feira. As primeiras informações indicam que duas mulheres que se encontravam perto do prédio ficaram feridas e foram levadas a um hospital. Por enquanto, não há registro de mortos. A polícia e os bombeiros se dirigiram para o local do incidente para começar as tarefas de remoção de escombros, mas o incêndio iniciado após o desabamento dificulta os trabalhos de busca. O edifício, ocupado por vários consultórios médicos e um salão de beleza, segundo várias testemunhas, está localizado na rua 62, entre a Madison e a Park Avenue, em uma zona residencial considerada uma das mais luxuosas de Manhattan. Meios de comunicação locais informaram que o edifício desabou por volta das 8h30 (9h30 de Brasília). Há suspeitas de que houve uma explosão antes da queda, o que poderia ter originado o incêndio posterior. Casa Branca descarta terrorismo A Casa Branca assegurou que o desabamento de um edifício em Nova York não foi conseqüência de um ato terrorista. "Até onde sabemos neste momento, não há uma conexão terrorista", disse Tony Snow, o porta-voz da Casa Branca. Antes do desabamento, o edifício e vários prédios próximos foram evacuados. Inicialmente, não se sabe os motivos do desmoronamento nem se há feridos. No entanto, a rede de televisão CNN informou que pode haver várias pessoas presas entre os escombros do imóvel.