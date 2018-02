Edifício desaba e deixa 5 desaparecidos na Colômbia

O vice-prefeito da cidade, Luis Fernando Suárez, informou que as autoridades resgataram duas pessoas, uma delas vigilante do edifício, e disse que embaixo dos escombros poderia haver entre 15 e 20 pessoas que trabalhavam para reparar os defeitos na estrutura do imóvel. Apesar disso, a prefeitura reduziu para cinco o número preliminar de desaparecidos.

De acordo com o jornal, os desaparecidos são os operários Álvaro Bolívar, Ricardo Castañeda, James Arango e Iván González, que trabalhavam na reforma da estrutura. O quinto desaparecido é Juan Esteban Cantor, um estudante universitário que vivia no complexo de apartamento e que, segundo familiares e amigos, estava na noite de sábado no estacionamento do edifício.