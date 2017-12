Edifícios mais altos do mundo são esvaziados Os edifícios mais altos do mundo, as Torres Gêmeas Petronas, que ficam em Kuala Lumpur, na Malásia, foram esvaziados na manhã desta quarta-feira, após o recebimento de uma ameaça de bomba. Esta ameaça ocorreu durante a manhã, cerca de 12 horas depois de seqüestradores de dois aviões comerciais terem provocado a colisão das aeronaves contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, provocando incêndios e a posterior queda dos arranha-céus. Alguns funcionários e testemunhas disseram que milhares de pessoas dos dois prédios de 88 andares receberam ordens para abandonar os edifícios. Quando finalmente chegaram à base do edifício, receberam a informação de que se tratava de uma ameaça de bomba. Funcionários do governo e da Petronas, empresa petrolífera estatal da Malásia, não foram localizados para comentar o incidente.