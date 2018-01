Editor-chefe troca a Al-Jazira pela BBC O editor-chefe da rede de TV árabe via satélite Al-Jazira demitiu-se para se unir à BBC, num projeto de desenvolvimento de mídia para o mundo árabe. Ibrahim Hilal ajudou a pôr a Al-Jazira no ar em 1996. Tornou-se editor-chefe em 2001 e supervisionou a cobertura das guerras no Afeganistão e no Iraque, em meio a fortes críticas do governo americano quanto à orientação editorial da emissora. ?Acredito ter feito um ótimo trabalho com a Al-Jazira?, disse ele à Associated Press. O canal, com sua cobertura extensiva e abertura ao debate, ganhou a reputação de uma voz independente numa parte do mundo onde o noticiário costuma ser controlado de perto pelo governo. Hilal disse que seu plano de dois anos com a BBC irá se concentrar no desenvolvimento de mídia para o Iraque, Síria, Líbano, Egito e Marrocos. Ele espera realizar reuniões e simpósios com representantes dos meios de comunicação desses países.