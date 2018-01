Editor é demitido por publicar foto de Sadat morto O diretor de um semanário egípcio de oposição demitiu hoje um de seus editores depois que o jornal publicou o que garantiu ser a primeira foto do corpo do presidente assassinado Anwar Sadat, informaram jornalistas da publicação. A fotografia, publicada na primeira página do Al-Maydan, mostra um torso nu e a cabeça de um homem identificado como Sadat. Uma atadura branca envolve o peito do homem enquanto parte do abdômen exposto é tomada pelo que parecem ser orifícios vermelhos. A autenticidade da foto não pôde ser imediatamente confirmada por fontes independentes. O Al-Maydan não explicou como conseguiu a foto e nem o motivo de publicá-la 20 anos depois do assassinato de Sadat. O diretor Mahmoud el-Shenawi demitiu o editor-chefe do jornal, Saeed Abdel Khaliq, depois que o presidente do Senado egípcio reclamou da publicação da foto. Segundo o editor demitido, a procuradoria-geral egípcia iniciou uma investigação sobre o caso. "De qualquer forma, quero agora me desligar do jornal", afirmou Khaliq. Sadat foi assassinado em 1981 por militantes muçulmanos que se opuseram ao tratado de paz assinado pelo então presidente egípcio com Israel. Ele foi morto a tiros enquanto assistia uma parada militar em comemoração ao que o Egito considera sua vitória sobre Israel na Guerra do Oriente Médio em 1973.