Editor fica sem salário por revelar métodos do PC da China O editor chinês Zhuang Daohe está há sete meses sem receber seus salários por ter escrito um livro explicando os métodos disciplinares usados pelo Partido Comunista da China (PCCh), denunciou nesta sexta-feira a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) em um comunicado. "As sanções foram provavelmente impostas pelas autoridades de Pequim, que não parecem querer que o seu sistema disciplinar seja revelado ao público", afirmou a organização. O livro de Zhuang, com o título de "Estudos sobre temas de supervisão", analisa a questão dos "duplos regulamentos" do comitê disciplinar do Partido Comunista da China. Os regulamentos permitem convocar, isolar e deter um membro do partido para interrogatórios. Ele pode ser forçado a redigir uma confissão reconhecendo sua indisciplina, especialmente quando se trata de assuntos relacionados à corrupção e à linha ideológica. Segundo a RSF, a editora da Universidade de Zhejiang, onde trabalha Zhuang, informaram que o profissional foi suspenso de suas funções por falta grave e desrespeito aos trâmites de publicação. A suspensão de salário durará pelo menos um ano, acrescenta o comunicado. No entanto, Zhuang afirma que seu livro seguiu todos os processos de correção, edição e aprovação antes de ser publicado.