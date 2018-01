Editora italiana publicará novo livro do papa O gigante editorial Arnoldo Mondadori Editore obteve os direitos mundial para publicação do livro mais recente do papa João Paulo II, uma retrospectiva de seus anos como bispo na Polônia, anunciaram hoje fontes da empresa. O porta-voz do pontífice, Joaquín Navarro Valls, que dirige a assessoria de imprensa do Vaticano programou dar detalhes do novo livro na quarta-feira, em uma conferência organizada pela Mondadori em Roma. A editora, hoje, não informou quando será publicado o livro nem seu título. E tampouco especificou em que idiomas serão lançadas as primeiras edições. A Mondadori é parte de um império das comunicações do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. O papa terminou de escrever o livro em meados do ano passado, durante suas férias no palácio de verão de Castel Gandolfo. A publicação do livro representará um novo feito de João Paulo, que continua trabalhando em ritmo acelerado, apesar das dificuldades derivadas de várias enfermidades, como o mal de Parkinson e dores crônicas nos joelhos e na bacia. Outro livro de João Paulo, Dom e Mistério, continha também várias passagens autobiográficas. Em algumas, o pontífice falava sobre suas relações com os judeus na Polônia.