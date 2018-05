Eduardo Duhalde enaltece Brasil e faz elogios a Lula

Desde que ocupou a presidência provisória da Argentina durante a maior crise econômica, social e institucional do país em 2001-2002, Duhalde declarou em diversas ocasiões sua admiração pelo Brasil, o empresariado brasileiro e as linhas gerais do funcionamento do sistema político do país.

Durante o ano e meio em que esteve no comando da Argentina, entre o dia 2 de janeiro de 2002 e 25 de maio de 2003, Duhalde teve intenso contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do qual se tornou amigo. Duhalde não poupou elogios ao colega brasileiro na entrevista ao Perfil: "Lula é o estadista mais importante da América Latina nas últimas décadas."

Duhalde apresentará hoje sua pré-candidatura presidencial. O ex-presidente integra o Peronismo "federal" (também chamado de "dissidente"), setor do partido Justicialista (Peronista) que rachou com o ex-presidente Néstor Kirchner e sua sucessora e atual viúva, a presidente Cristina Kirchner.