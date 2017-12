Educação iraquiana é a maior vítima A Universidade Al Mustansiriya, hoje um museu na capital do Iraque, é considerada a mais antiga do mundo. Inaugurada em 1233, ensinava teologia islâmica, astronomia, direito, matemática e medicina. Orgulho dos moradores de Bagdá, a glória da Al Mustansiriyan faz parte apenas do passado do país. O quadro atual do sistema educacional, antes modelo na região, é mais do que crítico. Se há algo em que governo iraquiano e organizações internacionais concordam a respeito dos efeitos das sanções no país é o fato de a educação ter sido um dos setores mais atingidos pelo embargo. As sanções internacionais contra o Iraque foram decretadas pela ONU após a invasão do Kuwait pelas tropas de Saddam Hussein em 1990. Ao deixar o país vizinho, os iraquianos atearam fogo aos poços de petróleo, causando bilhões de dólares de prejuízo. Desde que as vendas de petróleo pelo Iraque foram retomadas, um terço da renda destina-se a cobrir esses prejuízos. Em dez anos, o Iraque caiu da 91ª para a 126ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. A desvalorização da moeda iraquiana, o dinar, fez o salário dos professores despencar de US$ 600 para US$ 12 em 15 anos e as crianças, que antes iam para a escola em transporte gratuito, hoje assistem às aulas muitas vezes sentadas no chão em salas abafadas (em Bagdá, a temperatura média durante o dia é de 48 graus). No campo, as famílias já não enviam os filhos para o colégio, pois precisam de sua força de trabalho e há milhares de jovens analfabetos no país - crianças que pararam de estudar em 1991, quando começou a Guerra do Golfo, e nunca mais voltaram. Sistematicamente, a cúpula do regime de Saddam culpa o embargo pelo estado de conservação das escolas e pelos demais problemas sociais e econômicos do país. Apesar de as sanções terem sido flexibilizadas em maio, as novas regras ainda não foram postas em prática e só serão suspensas quando o Iraque provar que não possui armas de destruição em massa e mísseis de longo alcance. Enquanto isso, muitos prédios que abrigam escolas e institutos de pesquisa, afetados pelos bombardeios americanos, continuam sem manutenção. Segundo o Ministério da Educação, 30 contratos para compra de materiais para reforma já foram enviados ao programa Petróleo por Alimentos, no valor de US$ 50,27 milhões. Desde total, US$ 24,6 milhões foram aprovados e somente US$ 3,7 milhões (7,4%), entregues. "Temos muitos problemas para conseguir carros, impressoras e até instrumentos musicais. Esperamos três anos para comprar um violão e, mesmo assim, pagamos muito mais que seu valor real", conta o ministro da Educação, Fahed Salem Al Shagra. "Qualquer um pode ver a diferença entre como são as escolas hoje e como poderiam ser. Temos de explicar a finalidade de qualquer coisa para as Nações Unidas", reclama Al Shagra. O governo acusa a organização de ser manipulada pelos Estados Unidos, a ponto de bloquear a importação de lápis somente por suspeitar que o Iraque poderia usar o carbono do grafite para fins militares, segundo o ministro. Lápis e centenas de outros suprimentos não chegam ao Iraque porque estão numa lista de 332 páginas de produtos de "uso duplo", embargados pelas Nações Unidas por terem características que podem vir a ser usadas para fins militares no país. Cerca de US$ 5,2 bilhões em bens já foram bloqueados pelo Conselho de Segurança da ONU. "Somos um dos países mais ricos da região e não podemos usar nossa fortuna para salvar o povo por causa das sanções", disse o Ministro de Ensino Superior do Iraque e Pesquisa Científica, Humam Abdulkhalik Abdul-Ghafoor. "Não precisamos de dinheiro, precisamos de cooperação internacional." Na escola primária Bissan, subúrbio de Bagdá, o problema não é apenas com o que escrever. O prédio de dois andares lembra um edifício abandonado. As salas não tem nada além um quadro negro, carteiras velhas e uma foto de Saddam Hussein. Os vidros estão quebrados, os ventiladores não funcionam por falta de reposição de peças e as porta não fecham. Ali estudam diariamente 500 meninas com idade entre 6 e 12 anos - o ensino primário no Iraque é obrigatório e separado por sexo. "Precisamos de móveis, de água encanada, instalações sanitárias, livros e papel", explica Karina Salah, professora há 17 anos na escola. Ela lembra que a situação era melhor no final dos anos 80. "Hoje as crianças chegam mal alimentadas ou faltam muitas aulas." As 19 universidades iraquianas - 11 públicas e 8 privadas - também sofrem com o isolamento do país. O intercâmbio de professores e estudantes com instituições européias acabou, os laboratórios estão ultrapassados e as bibliotecas, desatualizadas. Livros de química, física, matemática e até lingüística estão na lista de produtos de uso dual submetidos às sanções. O norte do país, nas zonas de exclusão protegidas pelos Estados Unidos e Inglaterra e onde habitam os curdos, a situação é um pouco diferente. Com o dinheiro do programa Petróleo por Alimentos, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) conseguiu reformar mais de cem escolas. Para projetos no centro e sul do país, no entanto, esta verba não pode ser utilizada. Atualmente, são US$ 135 milhões restritos ao norte. Apesar disso, a Unesco está construindo uma escola modelo no centro de Bagdá, para o ensino secundário de 700 meninas, com verba da própria agência. O custo da construção está estimado em US$ 800 mil e o prédio deve ser inaugurado em 2003. Tirar dinheiro do bolso é a única garantia que a Unesco tem de que novas crianças poderão estudar.