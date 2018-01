Educador é o novo líder dos Irmãos Muçulmanos da Jordânia Os Irmãos Muçulmanos da Jordânia, principal organização política do país, elegeram o educador centrista Salem Falahat como novo líder de sua organização. Falahat sucede a Abdul Mayid Thuneibat, islamita moderado que foi o líder do grupo ao longo dos últimos 11 anos. Thuneibat anunciou sua renúncia como gesto de lealdade aos princípios do movimento. A designação de Falahat foi decidida na noite de sexta-feira pelos 50 membros do Conselho da Shura, órgão de decisão do grupo, escolhidos nas últimas semanas em 35 assembléias por todo o país. O Conselho da Shura elegeu Jamil Abu Bakr para ser o número dois da organização, além de ter designado os cinco membros que farão parte do Diretório Executivo. "Nosso programa para o futuro busca a construção de um comunidade nacional baseada nas doutrinas do Islã, com o objetivo de restaurar o papel internacional dos países islâmicos", disse Falahat à imprensa após a eleição.