Edwards mantém campanha apesar de câncer da esposa O democrata John Edwards disse nesta quinta-feira, 22, que vai manter a campanha presidencial para 2008, apesar de sua mulher ter sofrido uma recidiva de um câncer detectado em 2004. "A campanha continua. A campanha continua com força", disse Edwards, ex-senador pela Carolina do Norte e o candidato a vice dos democratas em 2004, durante uma entrevista coletiva. Ao lado de sua mulher, Edwards afirmou que ambos "estavam muito otimistas". "De nossa perspectiva, não havia motivo para parar", disse Edwards, que cancelou uma festa em sua casa na quinta-feira para ir com a esposa a uma consulta médica, descrita como teste de rotina. Ao ser questionado sobre se a saúde de sua esposa afetaria seu futuro político, Edwards disse que vai continuar sua campanha à presidência, mas "a qualquer hora, em qualquer lugar que eu precisar estar com Elizabeth, eu estarei lá". Elizabeth Edwards, 57, foi diagnosticada com câncer no final da campanha de 2004. O candidato a vice de John Kerry anunciou então, após a derrota para George W. Bush, que sua esposa possuía câncer de mama e que iria entrar em tratamento.