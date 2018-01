Edwards, o escolhido por Kerry, é favorito do partido O senador democrata John Kerry escolheu o senador John Edwards para ser seu companheiro na disputa pela Casa Branca. "Tenho o prazer de anunciar que, com sua ajuda, o próximo vice-presidente dos Estados Unidos será o senador John Edwards, da Carolina do Norte", disse Kerry em meio a aplausos durante campanha em Pittsburgh. "Escolhi um homem que entende e defende os valores da América", disse Kerry. "Um homem que mostrou coragem e convicção como campeão para a classe média americana e para os que lutam para chegar à classe média. Um homem que mostrou coragem e determinação e habilidade política em sua própria campanha pela presidência dos EUA." Kerry manteve sua escolha em segredo até o último minuto. Ao escolher Edwards, de 51 anos, Kerry optou por um senador jovem e sulista que poderá injetar energia à candidatura presidencial do Partido Democrata. Pesquisas de opinião indicam que Edwards, um ex-advogado eloqüente e carismático, era o favorito como vice, principalmente entre os democratas. Edwards pode favorecer os democratas no sul do país, complementando a força de Kerry, senador por Massachussetts, no norte dos EUA. Enquanto Kerry falava, uma faixa com o nome dele e de Edwards era desenrolada atrás dele e seus assessores jogavam camisetas com o nome da dupla à multidão. Edwards estava em Washington e deveria reunir-se com Kerry em uma fazenda na periferia de Pittsburgh. Ao escolher Edwards, Kerry rejeitou o deputado Richard Gephardt, do Missouri, um veterano democrata de Washington, e o governador Tom Vilsack, de Iowa, entre outros. Kerry disse que telefonou aos outros candidatos pela manhã para comunicar-lhes sua decisão. O anúncio encerrou uma busca de três meses.