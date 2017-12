Egípcia dá à luz sêxtuplos. Cinco sobreviventes estão bem Cinco bebês sobreviventes, dos sêxtuplos que nasceram ontem em Benha, 49 quilômetros ao norte do Cairo, já estão em casa. A mãe, de 30 anos, Manal Salah Abdel Hakim, diz: ?Eles são lindos, mas não consigo distinguir um do outro.? ?Eles são o presente que Deus nos deu?, acrescenta, emocionado, o pai, Abdel-Baqi Al-Sayed Abdel-Meguid. Dois dos três meninos e duas meninas são gêmeos idênticos. Uma menina morreu logo após o nascimento. O médico Mahmoud Mansour, que fez o parto em sua clínica, em Benha, garante que os cinco e a mãe estão bem. Os meninos chamam-se Mahmoud, Al-Sayed e Hani. As meninas são Hanem e Hebat Allah. Seus pesos variam de 1,750 a 1,550 kg. O casal já sabia que teria vários gêmeos, durante a gravidez. Mas esperava-se cinco, não seis bebês. Manal não tomou qualquer medicação antes e já tinha uma menina e dois meninos. O custo de vida da família de Abdel, que trabalha como técnico em uma indústria de refrigerantes, aumentou consideravelmente. Mas ele acredita que ?Deus os (os bebês) proverá em suas necessidades?.