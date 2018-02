Egípcio que matou dois em aeroporto de LA tinha problemas financeiros A família de Mohamed Ali Hadayet, que matou duas pessoas no aeroporto de Los Angeles, afirmou que uma disputa financeira com a El Al pode ser o motivo do incidente. A firma de aluguel de carros de Hadayet enfrentava dificuldades. "Sabemos que ele não tinha nenhuma ligação com grupos extremistas", disse seu primo, Emad al-Omda.