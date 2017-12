Egípcios batizam crianças de Nasrallah, nome do líder do Hezbollah Um total de 128 recém-nascidos na cidade litorânea egípcia de Alexandria foi batizado com o nome de Nasrallah em homenagem ao líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, que trava uma guerra não declarada com Israel. Segundo o jornal Al-Masri al-Yum, o número foi registrado pelos escritórios de Saúde em seis bairros de Alexandria, cidade mediterrânea cerca de 250 quilômetros ao norte do Cairo. Os pais dos bebês escolheram o nome de Nasrallah (vitória de Deus) em solidariedade ao Hezbollah e à resistência de seu líder Hassan Nasrallah diante dos bombardeios israelenses contra o Líbano, diz o jornal. Um homem que teve dois filhos gêmeos decidiu chamar um de Hassan e o outro de Nasrallah, depois de as autoridades terem se negado a registrar nomes compostos. Hassan Nasrallah se transformou em um novo ídolo no mundo árabe. Sua fotografia, em cartazes ou em camisetas, foi mostrada em manifestações realizadas em vários países árabes em solidariedade ao Líbano.