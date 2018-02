Egípcios cristãos detidos na Líbia serão deportados

Um vídeo divulgado esta semana nas redes sociais mostra um grupo de egípcios cristãos com as cabeças raspadas e um jovem vestindo uma jaqueta militar dizendo que quase cem egípcios coptas estavam detidos por difundir o cristianismo. As imagens mostram bíblias e livros cristãos próximos aos detidos.

O funcionário de segurança, falando neste sábado em condição de anonimato, afirmou que os presos serão deportados em breve. O governo do Egito informou que o ministro das Relações Exteriores do país, Mohammed Amr Kamel, resolveu essa questão neste sábado com o chanceler líbio. As informações são da Associated Press.