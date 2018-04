Egípcios marcham em protestos contra governo militar Centenas de manifestantes marcharam nesta sexta-feira em direção ao prédio do Ministério da Defesa do Egito, exigindo a saída a do governo militar. A manifestação ocorre um dia antes do início de uma campanha de desobediência civil cujo objetivo é lembrar a queda de Hosni Mubarak, um ano atrás.